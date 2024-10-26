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Блогер Михаил Литвин вышел на свободу после 13 суток ареста за драку на матче Медиалиги

Блогер Михаил Литвин вышел на свободу после 13 суток ареста за драку на матче Медиалиги
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Блогер Михаил Литвин отпущен на свободу после 13 суток ареста за драку во время матча Медиалиги. Об этом он сообщил в одной из социальных сетей.

Напомним, Литвин был задержан во время матча Медиалиги между Lit Energy и ростовским СКА. Причиной стало нападение на лидера фанатской трибуны армейцев Сергея Плынина. Блогеру не понравилось, что болельщики скандировали оскорбления в его адрес. После этого на трибунах началась потасовка.

На суде Литвин признал свою неправоту. Он пообещал, что подобное больше не повторится. Однако на приговор это особо не повлияло. Блогера арестовали на 13 суток по протоколу о мелком хулиганстве.

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