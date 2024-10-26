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Роман Широков сообщил, что прошёл тренерскую стажировку в ЦСКА

Роман Широков сообщил, что прошёл тренерскую стажировку в ЦСКА
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Генеральный директор футбольного клуба «Леон Сатурн» Роман Широков сообщил, что прошёл тренерскую стажировку в московском ЦСКА.

Экс-футболист сборной России в своём телеграм-канале опубликовал фотографию с сербским наставником красно-синих Марко Николичем.

«Огромное спасибо Марко, его тренерскому штабу и ПФК ЦСКА за возможность пройти стажировку», — подписал фотографию Широков.

Широков является воспитанником и бывшим игроком московского ЦСКА. Футболист также выступал за «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». После завершения карьеры он работал спортивным директором в «Химках» и «Динамо».

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