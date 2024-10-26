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Тамерлан Мусаев рассказал об истории своего празднования гола в стиле Лионеля Месси

Тамерлан Мусаев рассказал об истории своего празднования гола в стиле Лионеля Месси
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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал о своём праздновании победного гола в выездном матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:1) в стиле легендарного аргентинского форварда Лионеля Месси.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

– В недавнем матче с «Динамо» ты забил победный гол в концовке. Заранее планировал отпраздновать его в стиле Месси?
– У меня была голевая «засуха»: и в РПЛ, и в Кубке не забивал пару матчей. Сидел в отеле, думал об игре. Понимал, что выйду на замену. Тогда решил: если вдруг смогу забить победный гол, использую такое празднование. Подумал, будет прикольно.

– Фотография получилась классная.
– Ее сделал наш фотограф Никита. Мы с ним часто общаемся и вместе ездим с тренировок домой. Я постоянно говорю Никите, что он меня плохо фотографирует. Так что тут он очень постарался: рассказал мне, что сбил пару фотографов, когда бежал сделать кадр. Что сказать – красавец, профессионал! Поблагодарил его, конечно, — приводит слова Мусаева официальный сайт ЦСКА.

В матче 11-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА нападающий армейцев Тамерлан Мусаев вышел на замену на 74-й минуте при счёте 1:1. На 89-й минуте игры форвард забил гол, который стал для красно-синих победным, и отпраздновал его в стиле Месси.

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