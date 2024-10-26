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Гильерме рассказал о появившихся удобствах после получения гражданства России

Гильерме рассказал о появившихся удобствах после получения гражданства России
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Бывший вратарь московского «Локомотива» и российской национальной команды Маринато Гильерме, являющийся уроженцем Бразилии, рассказал о главном преимуществе получения гражданства России.

«Помню, когда я получил гражданство, то самой важной вещью было получение визы для детей, им нужно было сдавать анализ крови. Это нужно было делать часто, мне было их жалко. Поэтому когда я получил гражданство, решил сделать его и детям. В плане документов есть много плюсов. Но я сделал это, чтобы и детям было более комфортно», — сказал Гильерме в эфире «Матч Премьер».

Гильерме перешёл в «Локомотив» в 2007 году из «Атлетико Паранаэнсе», а дебютировал за основную команду в 2009 году. На его счету 387 матчей — это третье место по данному показателю среди всех игроков клуба в истории. Вместе с красно-зелёными голкипер стал чемпионом России, четырёхкратным победителем Кубка и обладателем Суперкубка страны.

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