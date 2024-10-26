Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мх — Акрон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Убежит от любого защитника». Мусаев назвал сильные качества нового партнёра по ЦСКА

«Убежит от любого защитника». Мусаев назвал сильные качества нового партнёра по ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

23-летний нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал о футбольных качествах новичка красно-синих — 22-летнего венесуэльского форварда Сауля Гуарирапы.

– Недавно к команде присоединился Сауль Гуарирапа. Что можешь сказать о вашем игровом взаимодействии?
– Его сильные качества – скорость и борьба, и под них можно подстраиваться. К примеру, если мяч у меня под ногой, я знаю, что его надо на 20-30 метров вперед отдать Саулю. Он убежит от любого защитника, — приводит слова Мусаева пресс-служба ЦСКА.

Венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа пополнил состав московского ЦСКА 12 сентября 2024 года — в последний день летнего трансферного окна. Форвард перешёл к красно-синим из «Сочи» на правах аренды до конца текущего сезона. В восьми официальных матчах во всех турнирах за ЦСКА Гуарирапа не отметился результативными действиями.

Видео: 1:0. Гуарирапа («Сочи») открывает счёт в матче

Материалы по теме
Фото
Тамерлан Мусаев рассказал об истории своего празднования гола в стиле Лионеля Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android