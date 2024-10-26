«Убежит от любого защитника». Мусаев назвал сильные качества нового партнёра по ЦСКА

23-летний нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал о футбольных качествах новичка красно-синих — 22-летнего венесуэльского форварда Сауля Гуарирапы.

– Недавно к команде присоединился Сауль Гуарирапа. Что можешь сказать о вашем игровом взаимодействии?

– Его сильные качества – скорость и борьба, и под них можно подстраиваться. К примеру, если мяч у меня под ногой, я знаю, что его надо на 20-30 метров вперед отдать Саулю. Он убежит от любого защитника, — приводит слова Мусаева пресс-служба ЦСКА.

Венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа пополнил состав московского ЦСКА 12 сентября 2024 года — в последний день летнего трансферного окна. Форвард перешёл к красно-синим из «Сочи» на правах аренды до конца текущего сезона. В восьми официальных матчах во всех турнирах за ЦСКА Гуарирапа не отметился результативными действиями.

Видео: 1:0. Гуарирапа («Сочи») открывает счёт в матче