В «Ахмате» назвали сроки возвращения в общую группу травмированного Дивановича

Официальный телеграм-канал грозненского «Ахмата» сообщил о ходе восстановления от травмы 23-летнего черногорского полузащитника Заима Дивановича.

Как сообщается, получивший травму голеностопного сустава 2 октября в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром» (3:0) Диванович начнёт тренировки в общей группе после возвращения команды из Ростова-на-Дону, где 26 октября бело-зёлёные проведут выездную встречу 13-го тура РПЛ с «Ростовом». Футболист не поехал с командой на выезд и восстанавливается в Грозном, работая с реабилитологом.

Заим Диванович перешёл в «Ахмат» в январе 2023 года, в текущем сезоне на его счету восемь матчей во всех турнирах без результативных действий. Всего футболист провёл в составе грозненцев 23 игры, отметившись одним результативным пасом.

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