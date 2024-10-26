Роберто Манчини объяснил свой уход из сборной Саудовской Аравии

Итальянский специалист Роберто Манчини прокомментировал свой уход с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии.

«В Саудовской Аравии работают многие компетентные люди. Но проблема в том, что у сборной нет достаточного опыта, чтобы играть в определённый тип футбола. Многое поменялось с засильем иностранцев, игроки национальной команды перестали получать практику в своих клубах, и в таких условиях я не могу гарантировать попадание на чемпионат мира», — приводит слова Манчини II Messaggero.

24 октября Манчини покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии. Сообщалось, что итальянец покинул должность наставника саудовской национальной команды по причине неудовлетворительных результатов, а также из-за ухудшившихся отношений между тренером и командой.