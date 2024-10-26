Алексей Миранчук и Месси — в стартовых составах «Атланты» и «Интер Майами» в плей-офф МЛС

В ночь с 25 на 26 октября мск на поле «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиума» в Форт-Лодердейле (США, штат Флорида) пройдёт первый матч плей-офф МЛС стадии 1/8 финала между «Интер Майами» и «Атлантой Юнайтед». Игра начнётся около 3:30 мск.

Российский атакующий полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук начнёт встречу в стартовом составе своей команды. В основе «Интер Майами» выйдут аргентинский нападающий Лионель Месси, уругвайский форвард Луис Суарес, испанский опорный полузащитник Серхио Бускетс и его соотечественник левый защитник Жорди Альба.

«Интер Майами» занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. «Атланта» стала на Востоке девятой и пробилась в основную сетку через стадию плей-ин, победив на выезде в серии пенальти «Монреаль» (2:2, 5:4 пен.), Миранчук в этой встрече отметился голевой передачей и забитым послематчевым одиннадцатиметровым.

Видео: Миранчук поучаствовал в церемонии для лучших игроков «Атланты»