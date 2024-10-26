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Российский бизнесмен хочет купить футбольный клуб в Европе

Российский бизнесмен хочет купить футбольный клуб в Европе
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Российский миллиардер Денис Штенгелов заинтересован в покупке хорватского футбольного клуба «Горица», выступающего в Высшей лиге. Об этом сообщает Sportske Novosti.

По информации источника, Штенгелов планирует стать полным владельцем клуба в первой половине 2025 года. Первые финансовые вливания в «Горицу» ожидаются уже до конца текущего месяца.

52-летний Штенгелов входит в сотню богатейших людей России. Его состояние оценивается в $1,3 млрд. Штенгелов располагается на 94-й строчке.

В текущем сезоне чемпионата Хорватии «Горица» занимает предпоследнее, девятое место, набрав восемь очков в десяти встречах.

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