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Сутормин, Маухуб, Батраков и Абена — в символической сборной 6-го тура Кубка России

Официальный телеграм-канал Кубка России опубликовал символическую сборную лучших игроков 6-го тура группового этапа Пути РПЛ турнира, отобранную на основе индекса статистического оператора РУСТАТ (все позиции футболистов указаны по версии символической сборной).

Наибольшее представительство в сборной тура получил московский «Локомотив» — три футболиста (голкипер Антон Митрюшкин, полузащитники Алексей Батраков и Артём Карпукас). По два игрока представляют «Ростов» (нападающий Алексей Сутормин, защитник Илья Жбанов) и московское «Динамо» (нападающие Эль-Мехди Маухуб и Денис Макаров).

Также в состав символической сборной 6-го тура Пути РПЛ Кубка России вошли полузащитник Секу Койта (ЦСКА), защитники Олакунле Олусегун («Краснодар»), Свен Карич («Пари НН») и Миенти Абена («Спартак»).

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