Алексей Смертин объяснил, почему его развитие после карьеры идёт не как у Семака и Карпина

Экс-полузащитник сборной России и лондонского «Челси» Алексей Смертин рассказал, в чём видит вектор своего развития после игровой карьеры, на примере Сергея Семака и Валерия Карпина — двух успешных тренеров из числа бывших футболистов его поколения.

«Карьера футболиста вертикальна. Это успех, самореализация. Если брать высокий уровень футбола, то и начальный капитал. По большому счету к 30 годам ты уже человек, который добился практически всего, а вся жизнь ещё впереди. Я нисколько не выстраивал траектории дальнейшей жизни. Возьмите Сергей Семака, Валерия Карпина — это известные футболисты в прошлом, а сейчас успешные тренеры, но это вертикальное развитие. А для меня важно горизонтальное развитие. Это и чтение книг в том числе. Отличие человека от животного — разум. Наша задача — сохранить и приумножить разум», — сказал Смертин в эфире телеканала «Матч Премьер».

49-летний экс-полузащитник Алексей Смертин после завершения карьеры действующего игрока в 2009 году в течение двух лет был депутатом Алтайского краевого законодательного собрания. С октября 2018 года Смертин является директором РФС по региональной политике и международным отношениям, также работая в должности офицера РФС по вопросам борьбы с расизмом.

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