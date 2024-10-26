«Как в «МЮ» не будет». Гвардиола — о перспективах «Манчестер Сити» после своего ухода

Главный трене «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможных последствиях своего ухода из английского клуба.

«Я не знаю, что произошло в «Манчестер Юнайтед», но здесь такого не будет. Это будет плохим знаком для клуба, если уход одного или двух человек приведёт к тому, что всё пойдёт на спад. Возможно, какие-то ошибки будут совершаться, но они будут быстро исправляться. Руководство точно знает, что нужно делать. Оно будет сохранять спокойствие и терпение. Я ничуть в этом не сомневаюсь", — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Напомним, контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Специалист возглавил английскую команду летом 2016 года. Под руководством Гвардиолы «горожане» впервые в истории выиграли Лигу чемпионов. В сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» удалось оформить требл. С испанцем во главе «горожане» шесть раз выиграли чемпионат Англии.

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