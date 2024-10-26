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Мудрик отреагировал на свой гол в матче Лиги Европы между «Челси» и «Панатинаикосом»

Мудрик отреагировал на свой гол в матче Лиги Европы между «Челси» и «Панатинаикосом»
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Вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал победу своей команды в матче Лиги Европы с «Панатинаикосом» (4:1). Игрок забил гол на 49-й минуте встречи.

Лига конференций . Общий этап. 2-й тур
24 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
0:1 Феликс – 22'     0:2 Мудрик – 49'     0:3 Феликс – 55'     0:4 Нкунку – 59'     1:4 Пельистри – 69'    

«Я счастлив, мы хорошо сыграли. Мы победили, добились отличного результата в отличной игре. Счастлив, что смог забить. Было непросто, мяч уходил мне за спину, но я забил, а мы победили. Тренер всегда говорит мне идти на дальнюю штангу, и я именно оттуда и забил, после чего мы пожали друг другу руку.

Не хочу давать никаких прогнозов, но «Челси» – это клуб, который всегда стремится к лучшим результатам и попаданию в решающие стадии турниров. Одного таланта мало. Если хочешь добиться успеха, нужно усердно трудиться и быть терпеливым», — приводит слова Мудрика официальный сайт «Челси».

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