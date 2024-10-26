Мудрик отреагировал на свой гол в матче Лиги Европы между «Челси» и «Панатинаикосом»

Вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал победу своей команды в матче Лиги Европы с «Панатинаикосом» (4:1). Игрок забил гол на 49-й минуте встречи.
«Я счастлив, мы хорошо сыграли. Мы победили, добились отличного результата в отличной игре. Счастлив, что смог забить. Было непросто, мяч уходил мне за спину, но я забил, а мы победили. Тренер всегда говорит мне идти на дальнюю штангу, и я именно оттуда и забил, после чего мы пожали друг другу руку.
Не хочу давать никаких прогнозов, но «Челси» – это клуб, который всегда стремится к лучшим результатам и попаданию в решающие стадии турниров. Одного таланта мало. Если хочешь добиться успеха, нужно усердно трудиться и быть терпеливым», — приводит слова Мудрика официальный сайт «Челси».
Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси»:
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