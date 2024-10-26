Голевой пас Месси принёс «Интер Майами» победу над «Атлантой», Миранчук заменён в перерыве

В ночь с 25 на 26 октября мск на поле «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиума» в Форт-Лодердейле (США, штат Флорида) завершился первый матч плей-офф МЛС стадии 1/8 финала между «Интер Майами» и «Атлантой Юнайтед». Победу со счётом 2:1 одержали футболисты «Интер Майами».

На второй минуте игры счёт открыл уругвайский нападающий хозяев поля Луис Суарес с передачи испанского защитника Жорди Альбы. На 39-й минуте грузинский полузащитник «Атланты» Саба Лобжанидзе забил ответный гол. На 60-й минуте Жорди Альба с подачи аргентинского форварда Лионеля Месси принёс победу «Интер Майами».

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук был заменён в перерыве игры при счёте 1:1. До этого по ходу первого тайма гости сделали две вынужденные замены.

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