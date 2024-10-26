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Интер Майами – Атланта Юнайтед, результат матча 26 октября 2024, счет 2:1, 1/8 финала плей-офф МЛС, первый матч

Голевой пас Месси принёс «Интер Майами» победу над «Атлантой», Миранчук заменён в перерыве
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В ночь с 25 на 26 октября мск на поле «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиума» в Форт-Лодердейле (США, штат Флорида) завершился первый матч плей-офф МЛС стадии 1/8 финала между «Интер Майами» и «Атлантой Юнайтед». Победу со счётом 2:1 одержали футболисты «Интер Майами».

США — Major League Soccer . 1/8 финала
26 октября 2024, суббота. 03:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 1
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Суарес – 2'     1:1 Лобжанидзе – 39'     2:1 Альба – 60'    

На второй минуте игры счёт открыл уругвайский нападающий хозяев поля Луис Суарес с передачи испанского защитника Жорди Альбы. На 39-й минуте грузинский полузащитник «Атланты» Саба Лобжанидзе забил ответный гол. На 60-й минуте Жорди Альба с подачи аргентинского форварда Лионеля Месси принёс победу «Интер Майами».

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук был заменён в перерыве игры при счёте 1:1. До этого по ходу первого тайма гости сделали две вынужденные замены.

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