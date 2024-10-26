Marca поделилась подробностями об отношении игроков и тренеров «Реала» к Андрею Лунину

Уровень тревоги в «Реале» по поводу потери голкипера Тибо Куртуа значительно снизился, сообщает Marca. Это связано с игрой украинского голкипера Андрея Лунина.

Отмечается, что Андрей заслужил полное доверие тренера и игроков мадридской команды. В «Реале» считают, что он зарекомендовал себя как достойная замена бельгийцу.

Куртуа получил травму и пропустит матч 11-го тура Ла Лиги с «Барселоной». В воротах, по всей вероятности, сыграет Лунин.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится сегодня, 26 октября, и начнётся в 22:00 мск. На данный момент каталонский клуб возглавляет турнирную таблицу Примеры, набрав 27 очков. «Реал» идёт вторым — 24 очка.

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