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«Фратрия» обратилась к Валерию Карпину перед кубковым матчем «Спартака» и «Ростова»

«Фратрия» обратилась к Валерию Карпину перед кубковым матчем «Спартака» и «Ростова»
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Активная фанатская группировка московского «Спартака» «Фратрия» после победы над махачкалинским «Динамо» в Кубке России обратилась к главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину. Напомним, игра прошла 22 октября и завершилась победой столичного клуба со счётом 1:0.

«Проклятие снято. Набрали 15 очков и идём в плей-офф в качестве победителя группы. Валера, жди мясо!» — написано в телеграм-канале группировки.

Отметим, что в первом раунде плей-офф Кубка России «Спартак» сыграет с «Ростовом». Первая встреча между командами намечена на 5 ноября. Ответный матч состоится 26 ноября.

Ранее Валерий Карпин тренировал московский «Спартак», был гендиректором клуба, а также выступал за него в качестве игрока.

Как сборная России играет при Карпине

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