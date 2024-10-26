Йован Танасиевич объяснил лидерство «Краснодара» в РПЛ

Экс-защитник и скаут московского «Динамо» Йован Танасиевич высказался о причинах лидерства «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге.

– «Краснодар» – лидер РПЛ. Вас удивляет, что команда в этом сезоне настолько стабильна?

– Для меня это не удивительно. В прошлом сезоне они до последнего тура боролись за чемпионство. И даже 10-15 минут в онлайн-таблице таковыми были. Так что всё закономерно. Сейчас три-четыре команды, которые претендуют на первое место. Но, видимо, готовность «Краснодара» и форма игроков — лучшая. У команды 80-90% состава играют вместе уже несколько лет. Они хорошо друг друга знают и делают всё правильно, – сказал Танасиевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

По итогам 12 туров РПЛ «Краснодар» набрал 30 очков и возглавляет чемпионскую гонку, опережая на одно очко «Зенит» и на три очка «Локомотив».

Полное интервью с Йованом Танасиевичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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