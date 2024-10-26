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Экс-игрок «Динамо» Танасиевич назвал главную проблему «Зенита»

Экс-игрок «Динамо» Танасиевич назвал главную проблему «Зенита»
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Бывший футболист «Динамо», а ныне скаут клуба Йован Танасиевич высказался о главной проблеме санкт-петербургского «Зенита».

– «Зенит» отстаёт на одно очко. К результатам вопросов мало. Но у некоторых есть претензии к стилю игры.
– Семак разберётся и без нас. У него есть две-три схемы, которые он использует по ходу сезона. И тактически там всё выстроено грамотно. Структура есть. Мне кажется, возникает вопрос только в мотивации, с этим возникают проблемы. У них сильный состав, они должны биться за чемпионство. Но для тренера это непросто – настроить лидеров на матчи с теми же аутсайдерами. Особенно после шести чемпионств, – сказал Танасиевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину

Завтра, 27 октября, «Зенит» в рамках РПЛ на своём поле примет «Локомотив». Начало матча — в 18:30 мск.

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