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Реал Мадрид — Барселона: во сколько начало матча 11 тура Ла Лиги 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Реал» — «Барселона»: во сколько начало матча Ла Лиги, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 26 октября, в испанской Ла Лиге состоится противостояние «Реала» и «Барселоны». Встреча будет проходить в рамках 11-го тура.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:00 мск. Посмотреть игру можно будет в эфире телеканала «Матч ТВ».

К этому матчу клубы подходят, находясь вплотную друг к другу в турнирной таблице. «Барселона» возглавляет испанский чемпионат, в её активе 27 очков. «Реал» идёт на второй строчке. У мадридского клуба 24 очка.

Больше, чем футбол: Эль-Класико — противостояние «Реала» и «Барселоны» — можно посмотреть 26 октября на Кинопоиске в прямом эфире Матч ТВ.

Победители футбольных турниров-2024

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