«Реал» — «Барселона»: во сколько начало матча Ла Лиги, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 26 октября, в испанской Ла Лиге состоится противостояние «Реала» и «Барселоны». Встреча будет проходить в рамках 11-го тура.

Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:00 мск. Посмотреть игру можно будет в эфире телеканала «Матч ТВ».

К этому матчу клубы подходят, находясь вплотную друг к другу в турнирной таблице. «Барселона» возглавляет испанский чемпионат, в её активе 27 очков. «Реал» идёт на второй строчке. У мадридского клуба 24 очка.

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