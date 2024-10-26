Рафинья заявил, что неоднократно задумывался об уходе из «Барселоны»

Вингер «Барселоны» Рафинья рассказал, что думал об уходе из каталонского клуба.

«Подобных моментов было несколько. Первые полгода в клубе, период с лета до чемпионата мира — это был не лучший старт, так что мне приходила в голову мысль покинуть команду. Тогда было много сомнений в себе. У меня есть неприятная привычка сильно себя критиковать, и из-за этого давления я думал об уходе.

Конечно, после ЧМ ситуация кардинально изменилась, за следующие шесть месяцев я показал хорошие результаты.

Что касается прошлого сезона, то после травм, а также в конце чемпионата, когда я много читал новостей о том, что клуб хочет меня продать, что фанаты требуют моего ухода из «Барселоны», мне снова приходили в голову мысли о трансфере, об уходе туда, где нет давления. Но небольшое давление должно быть. Всегда мечтал играть за большие клубы, в важных матчах сборной, и без давления эти мечты не сбудутся, они идут с ним бок о бок.

Так что, слава богу, я не позволил этим мыслям поглотить меня в те моменты. Я просто сосредоточился на усердной работе и адаптации к новым ролям», — приводит слова Рафиньи ESPN.

Напомним, в последнем матче «Барселоны» с «Баварией» в ЛЧ (4:1) Рафинья отметился хет-триком. Он вывел на матч команду с капитанской повязкой.

В текущем сезоне на счету бразильца девять голов и шесть ассистов в 13 матчах за клуб во всех турнирах.

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