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Александр Зинченко рассказал, что чуть не потерял ногу во время выступлений в России

Александр Зинченко рассказал, что чуть не потерял ногу во время выступлений в России
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Защитник сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, что в начале карьеры мог потерять ногу. Игрок после расторжения контракта с «Шахтёром» и переезда в Россию в матче с полупрофессионалами получил серьёзную травму ноги.

Случилось это за несколько суток до того, как украинца пригласили на просмотр в «Хоффенхайм». Летя в Германию, на тот момент 17-летний Зинченко попросил у стюардессы лёд, чтобы охладить отёк, а когда уже прибыл во Франкфурт, то врачи были шокированы состоянием конечности украинца.

«У меня было обморожение. Оказалось, что лёд, который дала мне стюардесса, был сухим. Он в три раза холоднее обычного льда и подверг мою лодыжку арктическим температурам. Немецкий врач серьёзно посмотрел на меня и сказал: «Тебе повезло, ты пришёл вовремя. Чуть позже – и мог бы потерять ногу».

Только тогда я понял, насколько мои мечты были близки к концу, и моя жизнь полностью изменилась», – приводит слова Зинченко The Sun.

В текущем сезоне Александр провёл два матча за «Арсенал» в АПЛ. Футболист проходил реабилитацию после травмы и пропустил большую часть игр.

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