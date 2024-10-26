Видеообзор матча «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед» с заменой Миранчука в перерыве

В ночь с 25 на 26 октября мск на поле «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиума» в Форт-Лодердейле (США, штат Флорида) завершился первый матч плей-офф МЛС стадии 1/8 финала между «Интер Майами» и «Атлантой Юнайтед». Победу со счётом 2:1 одержали футболисты «Интер Майами».

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Напомним, на второй минуте счёт во встрече открыл уругвайский нападающий хозяев Луис Суарес. На 39-й минуте Саба Лобжанидзе счёт сравнял, однако на 60-й минуте защитник «Интер Майми» Жорди Альба снова вывел свой клуб вперёд. В моменте с голом ему ассистировал Лионель Месси. Больше мячей забито не было.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук был заменён в перерыве матча.

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