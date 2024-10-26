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Видеообзор матча «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед» с заменой Миранчука в перерыве

Видеообзор матча «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед» с заменой Миранчука в перерыве
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В ночь с 25 на 26 октября мск на поле «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиума» в Форт-Лодердейле (США, штат Флорида) завершился первый матч плей-офф МЛС стадии 1/8 финала между «Интер Майами» и «Атлантой Юнайтед». Победу со счётом 2:1 одержали футболисты «Интер Майами».

США — Major League Soccer . 1/8 финала
26 октября 2024, суббота. 03:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 1
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Суарес – 2'     1:1 Лобжанидзе – 39'     2:1 Альба – 60'    

Предлагаем вам посмотреть самые яркие фрагменты встречи:

Права на видео принадлежат MLS. Посмотреть видео можно на YouTube-канале лиги.

Напомним, на второй минуте счёт во встрече открыл уругвайский нападающий хозяев Луис Суарес. На 39-й минуте Саба Лобжанидзе счёт сравнял, однако на 60-й минуте защитник «Интер Майми» Жорди Альба снова вывел свой клуб вперёд. В моменте с голом ему ассистировал Лионель Месси. Больше мячей забито не было.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук был заменён в перерыве матча.

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