Адвокат футболиста «Сибири», которому сломали челюсть, выступил с заявлением о ситуации

Надежда Вешнякова, адвокат футболиста «Сибири» Константина Попова, которого избил партнёр по команде Сергей Нарылков, рассказала, что её клиент планирует подать заявление в полицию для дальнейшего решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

— Константин решает вопрос дальнейшей реабилитации. По первичному диагнозу будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «причинение тяжкого вреда здоровью». Заявление в полицию готовится, но на сегодняшний день есть только первичное экспертное суждение. После того как Константин выпишется и выздоровеет, будет проведена судебно‑медицинская экспертиза.

— Звучит так, будто вы хотите разрешить ситуацию полюбовно.

— Этот вопрос тоже обсуждаем. Прекрасно понимаем, что, скорее всего, экспертиза установит тяжкий вред здоровью, а это часть 1 статьи 111 УК РФ — лишение свободы сроком до восьми лет. Нам тоже судьбы портить нельзя, но и вести себя так нельзя. Нужно остановиться и принять правильное решение.

Константин пока не может определиться, будет ли продолжать карьеру в команде, — сказала Вешнякова в эфире программы «Центральный круг» на телеканале «Матч Премьер».

Напомним, между игроками клуба возник конфликт на тренировке, в результате которого 22-летнему футболисту сломали челюсть.

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