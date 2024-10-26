«Атланта» с Миранчуком проиграла «Интер Майами», дубль Барбашёва в НХЛ. Главное к утру

«Интер Майами» благодаря голам Луиса Суареса и Жорди Альбы, а также голевой передаче Лионеля Месси обыграл «Атланту Юнайтед» в первом матче 1/8 финала плей-офф МЛС, дубль российского форварда Ивана Барбашёва помог «Вегасу» одержать победу над «Оттавой» в матче НХЛ, французский «Пари Сен-Жермен» отказывается платить € 55 млн бывшему нападающему клуба Килиану Мбаппе вопреки решению суда. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня