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26 октября главные новости спорта, результаты НХЛ, футбол, теннис, хоккей, МЛС

«Атланта» с Миранчуком проиграла «Интер Майами», дубль Барбашёва в НХЛ. Главное к утру
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«Интер Майами» благодаря голам Луиса Суареса и Жорди Альбы, а также голевой передаче Лионеля Месси обыграл «Атланту Юнайтед» в первом матче 1/8 финала плей-офф МЛС, дубль российского форварда Ивана Барбашёва помог «Вегасу» одержать победу над «Оттавой» в матче НХЛ, французский «Пари Сен-Жермен» отказывается платить € 55 млн бывшему нападающему клуба Килиану Мбаппе вопреки решению суда. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Голевой пас Месси принёс «Интер Майами» победу над «Атлантой», Миранчук заменён в перерыве.
  2. Дубль Ивана Барбашёва помог «Вегасу» одержать победу над «Оттавой» в матче с 10 голами.
  3. «ПСЖ» готов нарушить решение суда и отказывается платить € 55 млн Килиану Мбаппе.
  4. Адвокат футболиста «Сибири», которому сломали челюсть, выступил с заявлением о ситуации.
  5. Шайба Драйзайтля и ассист Подколзина помогли «Эдмонтону» крупно обыграть «Питтсбург».
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