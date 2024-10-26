Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Йован Танасиевич предположил, сколько в РПЛ проживёт чемпионская интрига

Йован Танасиевич предположил, сколько в РПЛ проживёт чемпионская интрига
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник и скаут московского «Динамо» Йован Танасиевич ответил на вопрос о чемпионской интриге в последних турах РПЛ сезона-2024/2025.

– Верите ли вы, что они («Зенит» и «Краснодар». — Прим. «Чемпионата») до последнего будут бороться за трофей, как в прошлом сезоне?
– Уверен, что так и будет. Опять жду интересного финала. Может, не такого, как в прошлом году, но, полагаю, до последних двух-трёх туров чемпионская интрига ещё будет жива, – сказал Танасиевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

После 12 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 30 очками, на один балл опережая «Зенит».

Полное интервью с Йованом Танасиевичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Видео: Что придумал Станкович? Слишкович — наш Моуринью. ПЛН #83

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android