Йован Танасиевич предположил, сколько в РПЛ проживёт чемпионская интрига

Экс-защитник и скаут московского «Динамо» Йован Танасиевич ответил на вопрос о чемпионской интриге в последних турах РПЛ сезона-2024/2025.

– Верите ли вы, что они («Зенит» и «Краснодар». — Прим. «Чемпионата») до последнего будут бороться за трофей, как в прошлом сезоне?

– Уверен, что так и будет. Опять жду интересного финала. Может, не такого, как в прошлом году, но, полагаю, до последних двух-трёх туров чемпионская интрига ещё будет жива, – сказал Танасиевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

После 12 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 30 очками, на один балл опережая «Зенит».

Полное интервью с Йованом Танасиевичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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