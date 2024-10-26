Где смотреть матч «Реал» — «Барселона», 11-й тур Ла Лиги: кто покажет, на каком канале

Сегодня, 26 октября, в Мадриде состоится матч 11-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной» — испанское «эль класико».

Встреча пройдёт на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнётся в 22:00 мск. Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ».

Перед очной встречей «Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанского национального первенства — в активе сине-гранатовых 27 очков после 10 сыгранных матчей. «Реал» находится на втором месте и отстаёт от соперника на три очка, при этом мадридцы не потерпели в чемпионате ни одного поражения, трижды сыграв вничью при семи победах.

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