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Где смотреть матч Реал Мадрид — Барселона, 11 тур Ла Лиги 2024-2025: кто покажет, на каком канале

Где смотреть матч «Реал» — «Барселона», 11-й тур Ла Лиги: кто покажет, на каком канале
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Сегодня, 26 октября, в Мадриде состоится матч 11-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной» — испанское «эль класико».

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча пройдёт на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнётся в 22:00 мск. Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ».

Перед очной встречей «Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанского национального первенства — в активе сине-гранатовых 27 очков после 10 сыгранных матчей. «Реал» находится на втором месте и отстаёт от соперника на три очка, при этом мадридцы не потерпели в чемпионате ни одного поражения, трижды сыграв вничью при семи победах.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

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