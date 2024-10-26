Чемпионат России по футболу: расписание матчей 13-го тура РПЛ сезона-2024/2025

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Сегодня, 26 октября, матчем «Динамо» Махачкала — «Акрон» стартует 13-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура:

Суббота, 26 октября:

14:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Акрон»;

16:30 мск. ЦСКА — «Факел»;

19:00 мск. «Ростов» — «Ахмат».

Воскресенье, 27 октября:

12:00 мск. «Оренбург» — «Рубин»;

14:15 мск. «Пари НН» — «Спартак»;

16:30 мск. «Химки» — «Динамо» Москва;

19:30 мск. «Зенит» — «Локомотив».

Понедельник, 28 октября:

18:30 мск. «Крылья Советов» — «Краснодар».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 30 очков в 12 сыгранных матчах. На второй строчке располагается «Зенит», который заработал 29 очков после 12 туров. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», набравший 27 очков в 12 встречах.

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