Глава РФС Дюков: будь у Карпина неудовлетворённость работой в сборной, он бы сообщил

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о работе Валерия Карпина в качестве главного тренера сборной России.

— Есть ли у РФС варианты на случай, если Карпину в какой-то момент надоест тренировать сборную России?

— Никакие варианты на замену Карпину мы не рассматриваем. Валерий Георгиевич со мной постоянно на связи. Вопрос, не надоело ли Карпину тренировать сборную России, лучше адресовать ему. Несостоявшийся матч с Пакистаном никак не повлиял на наше с ним сотрудничество, каких-то дополнительных условий Валерий Георгиевич после этой ситуации не выдвигал. Он является тренером нашей сборной, готов работать дальше и прекрасно понимает ситуацию. Все мы расстроились, что не удалось провести официальный матч в октябре, но никто не делает из этого драму. Проведём два матча в ноябре, а также другие встречи в следующем году, по которым есть договорённости. Готовить сборную России к этим матчам будет Валерий Карпин. Если бы у него была неудовлетворённость от работы или другие планы, уверен, он бы об этом сообщил, — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.