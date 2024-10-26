Расписание матчей РПЛ 26 октября
Сегодня, 26 октября, в 13-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.
Суббота, 26 октября:
- 14:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Акрон»;
- 16:30 мск. ЦСКА — «Факел»;
- 19:00 мск. «Ростов» — «Ахмат».
«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 30 очков в 12 сыгранных матчах. На второй строчке располагается «Зенит», который заработал 29 очков после 12 туров. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», набравший 27 очков в 12 встречах.
На момент выхода новости последнее, 16-е место в РПЛ занимает «Ахмат», набравший шесть очков после 12 туров.
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