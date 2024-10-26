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Йован Танасиевич рассказал, чего может не хватить «Локомотиву» для чемпионства

Йован Танасиевич рассказал, чего может не хватить «Локомотиву» для чемпионства
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Бывший футболист «Динамо», а ныне скаут клуба Йован Танасиевич рассказал, каких качеств может не хватить «Локомотиву» для чемпионства в Российской Премьер-Лиге.

– На третьем месте идёт «Локомотив». Реально ли им ровно пройти весь сезон с почти полным отсутствием легионеров?
– «Локомотив» напоминает мне «Динамо» 2007-2008 годов. Тоже было много россиян, все молодые. Но тогда той команде как раз не хватило опыта и статусных футболистов. Да, «Локомотив» сейчас взял Монтеса, он добавит солидности. Но я до конца не уверен, что они будут биться за чемпионство. Если только зимой не возьмут ещё нескольких игроков. Хотя мне очень нравится, как они играют, – сказал Танасиевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Йованом Танасиевичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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