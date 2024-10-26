Танасиевич считает, что «Краснодар» удержится на первом месте до зимы

Бывший футболист «Динамо», а ныне скаут клуба Йован Танасиевич рассказал о перспективах «Краснодара» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

– У «Краснодара» не самая длинная скамейка – может ли этот фактор сыграть свою роль на дистанции?

– До зимы вряд ли сыграет. Групповой этап Кубка завершён, так что на оставшиеся матчи достаточно 14-15 игроков, которых можно разбавить молодёжью. До декабря они должны оставаться наверху. Я не знаю, будет ли «Краснодар» концентрироваться только на чемпионате. Думаю, Кубок для них тоже важен, – сказал Танасиевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, сейчас ФК «Краснодар» находится на первом месте турнирной таблицы РПЛ с 30 очками в 12 турах.