Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Танасиевич считает, что «Краснодар» удержится на первом месте до зимы

Танасиевич считает, что «Краснодар» удержится на первом месте до зимы
Комментарии

Бывший футболист «Динамо», а ныне скаут клуба Йован Танасиевич рассказал о перспективах «Краснодара» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

– У «Краснодара» не самая длинная скамейка – может ли этот фактор сыграть свою роль на дистанции?
– До зимы вряд ли сыграет. Групповой этап Кубка завершён, так что на оставшиеся матчи достаточно 14-15 игроков, которых можно разбавить молодёжью. До декабря они должны оставаться наверху. Я не знаю, будет ли «Краснодар» концентрироваться только на чемпионате. Думаю, Кубок для них тоже важен, – сказал Танасиевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, сейчас ФК «Краснодар» находится на первом месте турнирной таблицы РПЛ с 30 очками в 12 турах.

Материалы по теме
«Проблема «Зенита» — в мотивации лидеров». Экс-игрок и скаут «Динамо» — о гонке в РПЛ
Эксклюзив
«Проблема «Зенита» — в мотивации лидеров». Экс-игрок и скаут «Динамо» — о гонке в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android