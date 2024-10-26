Расписание матчей 16-го тура Первой лиги сезона-2024/2025
Сегодня, 26 октября, матчем «СКА-Хабаровск» — «Черноморец» стартует 16-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура:
Суббота, 26 октября:
- 09:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Черноморец»;
- 17:00 мск. «Тюмень» — «Енисей»;
- 17:00 мск. «Арсенал» Тула — «Шинник»;
- 19:00 мск. «Балтика» — «Урал».
Воскресенье, 27 октября:
- 13:00 мск. «Уфа» — «Ротов»;
- 15:00 мск. «Алания» — «Чайка»;
- 17:00 мск. «КАМАЗ» — «Сочи»;
- 18:00 мск. «Нефтехимик» — «Сокол»;
- 19:00 мск. «Родина» — «Торпедо» Москва.
Московское «Торпедо» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 29 очков в 15 сыгранных матчах. На второй строчке располагается «Балтика», которая заработала 27 очков после 15 туров. Замыкает тройку лидеров тульский «Арсенал», также набравший 27 очков в 15 встречах.
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