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Расписание матчей 16-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

Расписание матчей 16-го тура Первой лиги сезона-2024/2025
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Сегодня, 26 октября, матчем «СКА-Хабаровск» — «Черноморец» стартует 16-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура:

Суббота, 26 октября:

  • 09:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Черноморец»;
  • 17:00 мск. «Тюмень» — «Енисей»;
  • 17:00 мск. «Арсенал» Тула — «Шинник»;
  • 19:00 мск. «Балтика» — «Урал».

Воскресенье, 27 октября:

  • 13:00 мск. «Уфа» — «Ротов»;
  • 15:00 мск. «Алания» — «Чайка»;
  • 17:00 мск. «КАМАЗ» — «Сочи»;
  • 18:00 мск. «Нефтехимик» — «Сокол»;
  • 19:00 мск. «Родина» — «Торпедо» Москва.

Московское «Торпедо» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 29 очков в 15 сыгранных матчах. На второй строчке располагается «Балтика», которая заработала 27 очков после 15 туров. Замыкает тройку лидеров тульский «Арсенал», также набравший 27 очков в 15 встречах.

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