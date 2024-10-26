Сёмин: хорошо, что впервые увидим Бруней, расширять географию сборной России тоже полезно

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин прокомментировал информацию о матче национальной команды со сборной Брунея.

«Совершенно правильные решения принимает РФС. Игры нужны, чтобы сборной быть в международном графике, режиме, быть задействованными в коэффициентах ФИФА. К соперникам нужно относиться серьёзно, слабых не бывает. Вот и хорошо, что впервые увидим Бруней, потом ещё какую-нибудь команду. Расширять географию сборной тоже полезно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).