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Сёмин: хорошо, что впервые увидим Бруней, расширять географию сборной России тоже полезно

Сёмин: хорошо, что впервые увидим Бруней, расширять географию сборной России тоже полезно
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин прокомментировал информацию о матче национальной команды со сборной Брунея.

«Совершенно правильные решения принимает РФС. Игры нужны, чтобы сборной быть в международном графике, режиме, быть задействованными в коэффициентах ФИФА. К соперникам нужно относиться серьёзно, слабых не бывает. Вот и хорошо, что впервые увидим Бруней, потом ещё какую-нибудь команду. Расширять географию сборной тоже полезно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).

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