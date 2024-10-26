Танасиевич — о Батракове: не скажу, что такие рождаются раз во много лет. Аршавин такой

Бывший футболист «Динамо», а ныне скаут клуба Йован Танасиевич прокомментировал карьеру игрока «Локомотива» Алексея Батракова.

– Алексей Батраков – главная молодая звезда лиги. Можно ли сказать, что такие игроки рождаются раз во много лет?

– Потенциал и талант огромный. Но не могу сказать, что такие рождаются раз во много лет. Так можно сказать про Аршавина. На Батракова важно смотреть на дистанции. Да, сейчас он здорово играет, входит в топ-5 лучших игроков лиги, – сказал Танасиевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, 19-летний Алексей Батраков в текущем сезоне забил семь голов при шести результативных передачах и является лучшим в чемпионате России по системе «гол+пас».