Венгер: Холанд — настоящий монстр, который только в начале своего пути

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.

«[Эрлинг] Холанд — настоящий монстр. У него есть инстинкт [убийцы], чувство времени. Он забивает потрясающие голы, контролирует мяч левой ногой, а забивает правой.

Кроме того, Холанд всё ещё новичок в футболе. Не в плане своих качеств, исключительных качеств, а в плане того, что Холанд будет играть ещё 13-14 лет. Только представьте это!» — приводит слова Венгера City Xtra.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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