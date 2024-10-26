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Танасиевич высказался об увольнении Илича из «Пари НН»

Танасиевич высказался об увольнении Илича из «Пари НН»
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Бывший футболист «Динамо», а ныне скаут клуба Йован Танасиевич высказался об увольнении Саши Илича с поста главного тренера «Пари НН».

– Теперь к сербским именам: Саша Илич был уволен из «Пари НН». Для вас это стало неожиданностью?
– Результат был таким, который ожидался. Ниже среднего. Я внутренней кухни не знаю. Видимо, что-то пошло не туда. Он ведь принял команду в тяжёлый момент. И смог сохранить её в РПЛ. Он неплохой тренер. Но, возможно, недобрал несколько очков, чтобы остаться в нынешней команде.

– Есть ли на него спрос в Сербии?
– Думаю, при желании Саши спрос будет. Но я не знаю, хочет ли он работать здесь. Зависит от предложения, – сказал Танасиевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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