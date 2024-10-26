«Бавария» проявляет интерес к Маркусу Рашфорду — TEAMtalk

«Бавария» проявляет заинтересованность в 26-летнем крайнем нападающем «Манчестер Юнайтед» Маркусе Рашфорде. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, наряду с мюнхенским клубом интерес к английскому футболисту также проявляют «ПСЖ» и «Марсель».

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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