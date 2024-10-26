Мареска: я ожидаю большего от Риса Джеймса в плане проявления лидерских качеств

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что защитнику команды Рису Джеймсу не хватает лидерских качеств.

«Я ожидал от него большего в плане лидерства в раздевалке. Джеймс на правильном пути, у него всё хорошо, он прогрессирует.

На мой взгляд, капитан должен отдавать больше, чем остальные. Рис [Джеймс] один из капитанов, и я, как и его товарищи по команде, ожидал, что он всегда будет отдавать больше с точки зрения лидерства», — приводит слова Марески Daily Mail.

В нынешнем сезоне Джеймс принял участие в одном матче чемпионата Англии. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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