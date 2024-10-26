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«Динамо» Мх — «Акрон»: текстовая онлайн-трансляция матча 13-го тура РПЛ начнётся в 14:00

«Динамо» Мх — «Акрон»: текстовая онлайн-трансляция матча 13-го тура РПЛ начнётся в 14:00
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Сегодня, 26 октября, состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Акрон
Тольятти
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за 12 матчей. «Акрон» заработал 12 очков и располагается на 10-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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