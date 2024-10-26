Гончаренко — о матче со «Спартаком»: любому тренеру хочется обыграть московский клуб

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался о матче 13-го тура чемпионата России, в котором нижегородский клуб сыграет с московским «Спартаком». Встреча состоится завтра, 27 октября, начало в 14:15 мск.

«Приезд «Спартака» — это всегда большое событие. У меня есть рычаги для того, чтобы хорошо настроить игроков на «Спартак». Этот тот случай, когда футболиста можно ночью разбудить и он скажет, что готов играть с красно-белыми.

В моей практике было много матчей со «Спартаком», любому тренеру и команде хочется обыграть московский клуб, так сложилось исторически», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Матч «Пари НН» — «Спартак» пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». После 12 туров Российской Премьер-Лиги «Пари НН» набрал 12 очков и занимает 11-е место. «Спартак после аналогичного количества матчей заработал 19 очков и располагается на шестой строчке.

Самые титулованные футбольные клубы России: