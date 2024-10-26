Йован Танасиевич назвал главные проблемы «Динамо»

Бывший футболист «Динамо», а ныне скаут клуба Йован Танасиевич назвал основные проблемы московского «Динамо» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Есть кадровые моменты – у Лаксальта постоянно что-то болит, Бальбуэна ездил на Олимпийские игры и сейчас выглядит тяжеловато. Полузащите не хватает стабильности, пока не всё идеально в балансе между атакой и защитой. Сейчас очков достаточно. Впереди не самый сложный календарь, где надо подбираться к лидерам. Надеюсь, команда сможет набрать максимум очков. Зимой передохнут, и весной будет ещё больше. «Динамо» должно бороться как минимум за топ-3», – сказал Танасиевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, сейчас «Динамо» располагается на пятом месте турнирной таблицы РПЛ с 23 очками в 12 турах.