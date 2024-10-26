Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Йован Танасиевич назвал главные проблемы «Динамо»

Йован Танасиевич назвал главные проблемы «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Динамо», а ныне скаут клуба Йован Танасиевич назвал основные проблемы московского «Динамо» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Есть кадровые моменты – у Лаксальта постоянно что-то болит, Бальбуэна ездил на Олимпийские игры и сейчас выглядит тяжеловато. Полузащите не хватает стабильности, пока не всё идеально в балансе между атакой и защитой. Сейчас очков достаточно. Впереди не самый сложный календарь, где надо подбираться к лидерам. Надеюсь, команда сможет набрать максимум очков. Зимой передохнут, и весной будет ещё больше. «Динамо» должно бороться как минимум за топ-3», – сказал Танасиевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, сейчас «Динамо» располагается на пятом месте турнирной таблицы РПЛ с 23 очками в 12 турах.

Материалы по теме
«Проблема «Зенита» — в мотивации лидеров». Экс-игрок и скаут «Динамо» — о гонке в РПЛ
Эксклюзив
«Проблема «Зенита» — в мотивации лидеров». Экс-игрок и скаут «Динамо» — о гонке в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android