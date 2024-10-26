ЦСКА — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча 13-го тура РПЛ начнётся в 16:30

Сегодня, 26 октября, состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский ЦСКА и воронежский «Факел». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за 12 матчей. «Факел» заработал 10 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

Самые титулованные футбольные клубы России: