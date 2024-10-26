«СКА-Хабаровск» разгромил «Черноморец» в матче 16-го тура Первой лиги
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Завершился матч 16-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и «Черноморец». Игра закончилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.
Россия — Мелбет Первая лига . 16-й тур
26 октября 2024, суббота. 09:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
6 : 1
Черноморец
Новороссийск
1:0 Гонгадзе – 11' 2:0 Гонгадзе – 19' 2:1 Уридия – 21' 3:1 Симонян – 40' 4:1 Алиев – 52' 5:1 Гонгапшев – 78' 6:1 Быков – 84'
На 11-й минуте счёт во встрече открыл нападающий Георгий Гонгадзе, реализовав 11-метровый. На 19-й минуте Гонгадзе оформил дубль, забив с пенальти. На 21-й минуте нападающий Мераби Уридия сократил отставание «Черноморца» в счёте. На 40-й минуте полузащитник Артём Симонян укрепил преимущество хозяев. На 52-й минуте нападающий Камран Алиев довёл счёт до разгромного. На 78-й минуте нападающий Альбек Гонгапшев забил пятый мяч «СКА-Хабаровск» во встрече. На 84-й минуте седьмой гол в матче забил защитник Артём Быков.
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