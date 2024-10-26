Йован Танасиевич: «Зенит» и без Глушенкова топовая команда

Бывший футболист «Динамо», а ныне скаут клуба Йован Танасиевич высказался об игре нападающего санкт-петербургского «Зенита» Максима Глушенкова.

– Максим Глушенков удивлял всех в первых турах. Могут ли две травмы выбить его из колеи?

– Травма руки – несчастный случай. Растяжение – такое часто бывает у футболистов. Он здорово начал, и «Зенит» в первых турах на него действительно рассчитывал. Но давайте честно: «Зенит» и без Глушенкова – топовая команда. Там 18 игроков высокого уровня. Они обязаны справляться без него. Тем более он скоро возвращается, – сказал Танасиевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.