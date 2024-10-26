Игорь Колыванов: «Динамо» любит красиво играть, но и пропускать любит

Российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча между московским «Динамо» и «Химками».

«Динамо» любит красиво играть, но и пропускать любит. У «Химок» достаточно взрослая команда, где футболисты поиграли в хороших командах и имеют имя. Если по физическому состоянию они будут выглядеть неплохо, динамовцам будет непросто.

«Динамо» — одна из немногих команд, которая удивляет с положительной и отрицательной стороны. Команда может много забить и пропустить. Когда все футболисты обороняются вместе и компактно, то всё у них получается. А когда всё вразброс и происходят шатания, то начинают возникать проблемы в обороне», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.