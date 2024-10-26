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Танасиевич: Пьянич приехал в Россию и увидел ситуацию сам. Человек может изменить мнение

Танасиевич: Пьянич приехал в Россию и увидел ситуацию сам. Человек может изменить мнение
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Бывший футболист «Динамо», а ныне скаут клуба Йован Танасиевич прокомментировал переход Миралема Пьянича в ЦСКА.

– Летний новичок Миралем Пьянич недавно дал интервью, где опроверг сам себя. В 2022-м он отказался приезжать на товарищеский матч с Россией, а теперь призывает допустить сборную и клубы к международным турнирам. Как вы это объясняете?
– Думаю, некоторые вещи он просто не знал. А сейчас приехал в Россию и увидел ситуацию своими глазами. Человек может изменить мнение, когда получит полную информацию. Видимо, это нормально, – сказал Танасиевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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