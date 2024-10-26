«Реал» Мадрид — «Барселона»: статистика личных встреч, история противостояний

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 26 октября, состоится матч 11-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться со статистикой личных встреч «Реала» и «Барселоны».

Всего матчей: 293

Победы («Реал»/«Барселона»): 109 — 122

Забито голов: 477 — 508

После 10 туров испанской Примеры мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место. «Барселона» заработала 27 очков и располагается на первой строчке.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: