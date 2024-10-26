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Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Реал Мадрид — Барселона: статистика личных встреч, история противостояний на 26 октября 2024

«Реал» Мадрид — «Барселона»: статистика личных встреч, история противостояний
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Сегодня, 26 октября, состоится матч 11-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться со статистикой личных встреч «Реала» и «Барселоны».

Всего матчей: 293

Победы («Реал»/«Барселона»): 109 — 122

Забито голов: 477 — 508

После 10 туров испанской Примеры мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место. «Барселона» заработала 27 очков и располагается на первой строчке.

Больше, чем футбол: Эль-Класико — противостояние «Реала» и «Барселоны» — можно посмотреть 26 октября на Кинопоиске в прямом эфире Матч ТВ.
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