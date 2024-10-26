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Защитник ЦСКА Роша не сыграет с «Факелом» — источник

Защитник ЦСКА Роша не сыграет с «Факелом» — источник
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Представитель агентства Sferico Sports Management сообщил, что центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша не сможет сыграть в матче 13-го тура чемпионата России с «Факелом», который состоится сегодня, 26 октября.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Виллиан только сегодня вылетает в Россию, матч с «Факелом» он пропускает», — приводит слова агентства «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что у бразильского футболиста родился ребёнок, в связи с чем ЦСКА отпустил Рошу на родину.

В нынешнем сезоне Роша принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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