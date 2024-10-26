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Гранат: победа «Локо» над «Зенитом» будет значить, что клуб готов бороться за чемпионство

Гранат: победа «Локо» над «Зенитом» будет значить, что клуб готов бороться за чемпионство
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Бывший футболист Владимир Гранат высказался о предстоящем матче «Локомотива» с «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для «Локомотива» матч с «Зенитом» — шанс, чтобы реабилитироваться в чемпионате. Я бы хотел увидеть качественный и интенсивный футбол в исполнении обеих команд. Не думаю, что игра основного состава «Локо» в Кубке с «Ростовом» как-то отрицательно скажется на форме команды. Лучше больше играть, чем тренироваться, потому что наигрываются игровые связи.

Возможная победа «Локомотива» над «Зенитом» будет значить, что железнодорожники готовы бороться за чемпионство. Но «Зенит» уже обыгрывали в Санкт-Петербурге, так что победа «Локомотива» покажет другим клубам, что с сине-бело-голубыми можно бороться», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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