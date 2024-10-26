Канищев: «Локомотив» может сыграть с «Зенитом» так, как не может большая часть РПЛ

Бывший футболист Александр Канищев высказался о предстоящем матче «Локомотива» с «Зенитом».

«Так как «Локомотив» в последние годы удачно играет с «Зенитом», ожидаю хорошего и интересного матча. Будет настоящая борьба, а не как в тех матчах, когда «Зенит» играет в одни ворота и отгружает по пять мячей. «Локомотив» может сыграть в тот футбол, который против «Зенита» не может показать большая часть РПЛ», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сейчас «Зенит» располагается на втором месте турнирной таблицы МИР РПЛ. В активе у команды 29 очков. «Локомотив» занял третью строчку рейтинга с 27 очками.